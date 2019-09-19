١٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٤٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83482580
٠ Persons

متحدث الخارجية الايرانية: ظريف يتوجه الى نيويورك فجر الجمعة

متحدث الخارجية الايرانية: ظريف يتوجه الى نيويورك فجر الجمعة

طهران / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الوزير محمد جواد ظريف سيتوجه الى نيويورك فجر الجمعة.

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان محمد جواد ظريف سيتوجه الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ويعقد الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بمشاركة رؤساء الدول الاعضاء في المنظمة.

واعلنت المنظمة الدولية بان رؤساء الدول سيشاركون في مناقشات الجمعية العامة فضلا عن مجموعة من الجلسات بهدف تعزيز الاجراءات في مجالات "التغييرات المناخية" و"النمو المستديم" و"السلام العالمي".

وتاتي هذه الجلسات في سياق اهداف برنامج التنمية المستديمة والذي تمت المصادقة عليه من قبل رؤساء دول العالم عام 2015.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
6 + 9 =