ايران تفوز على تايوان وتتاهل الى نصف نهائي بطولة اسيا بالكرة الطائرة

وانتهت الأشواط الثلاثة للمباراة التي جرت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة اسيا في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي في طهران بنتائج: 25-19، 27-25، 25-21.

وكانت ايران قد فازت في مجموعتها في الدور الأول على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 وخسرت أمام أستراليا 1-3، وفي الدور الثاني فازت على الصين 3-0 والهند 3-0 وتم اعتماد نتيجة مباراتها في الدور الأول مع استراليا.

وفي سائر مباريات الدور ربع النهائي فازت استراليا على باكستان 3-2 واليابان على الصين 3-1 وكوريا الجنوبية على الهند 3-1 .

وستواجه إيران يوم غد الجمعة كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي فيما ستواجه استراليا اليابان .

يذكر ان المنتخبات الثمانية التي تاهلت الى الدور ربع النهائي ستخوض التصفيات الاولمبية والتي ستقام بعد عدة اشهر في الصين حيث سيتاهل الفائز فيها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

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