قيادي في حماس: صفقة القرن لن يكتب لها النجاح

جاء ذلك خلال زيارة ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، امس الخميس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، في مقر السفارة ببيروت، وحضر اللقاء نائب المسؤول السياسي للحركة "جهاد طه"، ومسؤول العلاقات اللبنانية "أيمن شناعة"، ومسؤول العلاقات الإعلامية والسياسية "عبد المجيد العوض".

وتم مناقشة الوضع الفلسطيني العام، لا سيما مواجهة صفقة القرن والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، والوضع الفلسطيني في لبنان، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وعرض عبد الهادي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكد أن الحركة متمسكة بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل طريق النضال والمقاومة حتى استرجاع الأرض والمقدسات، مشددًا على أن صفقة القرن لن يكتب لها النجاح والشعب الفلسطيني مصر على مواجهتها بكل الوسائل الممكنة.

كما وضع "عبد الهادي" السفير الايراني في صورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكد أن قبلة اللاجئين السياسية هي العودة إلى فلسطين، ولن يقبلوا بإغراءات التوطين والتهجير التي تعرض عليهم.

بدوره، رحب السفير الايراني في بيروت بوفد حركة حماس، وأكد ضرورة توحيد جهود الأمة الإسلامية من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الصهيوني الذي يعتدي على مقدسات الأمة، مشددًا على ضرورة تفعيل التشاور والتنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحماية وصون وحدة الأمة الإسلامية.

واشار فيروزنيا الى خطورة صفقة القرن واكد ضرورة وحدة جميع الفصائل الفلسطينية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقال، ان الظروف الحساسة الراهنة تستوجب من جميع الدول التصرف بمسؤولية لمنع اطماع الاعداء خاصة الكيان الصهيوني.

واعتبر السفير الايراني التضامن بين الدول الاسلامية وسائر حماة القضية الفلسطينية بانه من شانه احباط مخططات الاعداء وقال، ان تعزيز محور المقاومة قد اطاح بحسابات الاميركيين في مختلف الاصعدة.

انتهى ** 2342