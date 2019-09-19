وزير التعاون الايراني: تخصيص 24 مليار دولار للتنمية في البلاد

وقال شريعتمداري خلال اجتماع للمجلس الاداري في محافظة كرمانشاه غرب ايران الخميس، انه تم تخصيص اكثر من 100 تريليون تومان (اي ما يعادل نحو 24 مليار دولار حسب سعر الدولار الرسمي 4200 تومان) في النظام البنكي من اجل الدفاع بعملية التنمية في البلاد الى الامام وبغية توفير فرص العمل المستديمة.

واضاف، انه تم منع استيراد 1300 سلعة ينتج مثيل لها في البلاد في سياق ايلاء الاولية للانتاج الداخلي والحفاظ على فرص العمل في الظروف الراهنة للبلاد.

واعتبر تعزيز حدود شوشمي وشيخ صلة بمحافظة كرمانشاه مع العراق بانه ياتي في اطار سياسة الحكومة الرامية الى دعم قاطني المناطق الحدودية واضاف، ان تعزيز اقتصاد الحدود من شانه تعزيز امن الحدود ولهذا السبب لا تضع الحكومة اي قيود لتخصيص المصادر المالية لهذه المناطق.

انتهى ** 2342