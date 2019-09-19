مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: اي عمل حربي تقوم به اميركا ضد ايران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار اخر في متناول ايديهم وهو؛ السلام الشامل.
انتهى ** 2342
طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا، ان هنالك خيارا متاحا امام السعودييين الا وهو السلام الشامل.
وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: اي عمل حربي تقوم به اميركا ضد ايران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار اخر في متناول ايديهم وهو؛ السلام الشامل.
انتهى ** 2342
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