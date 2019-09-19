٢٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83482659
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مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا، ان هنالك خيارا متاحا امام السعودييين الا وهو السلام الشامل.

وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: اي عمل حربي تقوم به اميركا ضد ايران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار اخر في متناول ايديهم وهو؛ السلام الشامل.

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