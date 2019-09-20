ظريف توجه الى نيويورك

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني عددا من نظرائه من الدول الاخرى على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكانت السلطات الاميركية المعنية قد اصدرت يوم امس الخميس التاشيرات اللازمة لمسؤولي الوفد الايراني المشارك في الاجتماع.

ويوم امس اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة له بان الوزير ظريف سيتوجه الى نيويورك صباح اليوم الجمعة.

ومن المقرر كذلك ان يتوجه الرئيس الايراني حسن روحاني الى نيويورك يوم الاثنين القادم.

ويعقد الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بمشاركة رؤساء الدول الاعضاء في المنظمة.

واعلنت المنظمة الدولية بان رؤساء الدول سيشاركون في مناقشات الجمعية العامة فضلا عن مجموعة من الجلسات بهدف تعزيز الاجراءات في مجالات "التغييرات المناخية" و"النمو المستديم" و"السلام العالمي".

وتاتي هذه الجلسات في سياق اهداف برنامج التنمية المستديمة والذي تمت المصادقة عليه من قبل رؤساء دول العالم عام 2015.

انتهى ** 2342