ظريف: 7 مبادرات دبلوماسية ايرانية للحلول السلمية للقضايا الاقليمية والعالمية

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان ظريف وفي الرد على بعض الشعارات المزيفة، عدّد في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المبادرات الدبلوماسية الايرانية للحلول السلمية للقضايا المختلفة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وكتب وزير الخارجية:
"التحالف للحلول السلمية ؟
مبادرات ايران الدبلوماسية:
1985: الامن في الخليج الفارسي
1997: حوار الحضارات
2013: العالم ضد العنف
2014: منتدى الحوار الاقليمي
2015: مشروع السلام في اليمن
2017: عملية آستانا (للسلام في سوريا)
2019: معاهدة عدم الاعتداء الاقليمية".
انتهى ** 2342
تعليقك