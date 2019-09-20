٢٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83482807
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مسؤول ايراني: تدشين مشاريع منجمية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري

مسؤول ايراني: تدشين مشاريع منجمية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني خداداد غريب بور بانه سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2020) تدشين مشاريع منجمية في البلاد بقيمة اكثر من 3.5 مليار دولار.

وقال غريب بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة، ان غالبية هذه المشاريع تشارك فيها شركات من القطاع الخاص حيث تم لغاية الان استقطاب تريليون و 300 مليار تومان (ما يعادل نحو 310 ملايين دولار الدولار حسب السعر الرسمي للدولار البالغ 4200 تومان).

واوضح رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة "ايميدرو" (منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية)، ان مشروع احياء وتفعيل المناجم الصغيرة الذي ينفذ في جميع المحافظات يعد احد اساليب الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.

يذكر ان منظمة "ايميدرو" قامت خلال العام الماضي بتدشين 19 مشروعا بقيمة اكثر من 2 مليار دولار في قطاع المناجم والصناعات المنجمية في البلاد مما وفرت 3600 فرصة عمل مباشرة و نحو 22 الف فرصة عمل غير مباشرة.

انتهى ** 2342

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