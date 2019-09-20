اللواء رحيم صفوي: إن تآمر الاميركيون سيرد شعبنا عليهم في انحاء المنطقة

وفي كلمته اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع قال اللواء صفوي، ان الاميركيين يعلمون جيدا باننا نحظى بقائد حكيم وشجاع وان سياسة ايران متمثلة بالعمل على ارساء الامن والسلام المستديم ونامل بان يدرك الاعداء الاقليميون والدوليون بان ايران لا تسعى للتوسع والهجوم على اي دولة بل تسعى من اجل الاستقرار والدفاع عن حق الشعوب الاسلامية.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحولت اليوم الى قوة لا تُقهر وترد على اي مؤامرة للعدو.

واعتبر انتصارات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس (في مواجهة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1998) والمدافعين عن المقدسات، مستلهمة من منطق وفلسفة عاشوراء الحسين (ع).

يتبع ** 2342