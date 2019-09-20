ايران تتاهل الى نهائي بطولة آسيا بكرة الطائرة بفوزها على كوريا الجنوبية

وفي هذه المباراة التي جرت في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران، عصر اليوم الجمعة انهت كوريا الجنوبية الشوط الاول لمصلحتها بنتيجة 25-22 فيما تمكنت ايران من الفوز بالاشواط الثلاثة اللاحقة بنتائج 25-23، 25-22 ، 25-22 .

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 وخسرت امام استراليا 3-1 وفي الدور الثاني فازت على الصين 3-0 والهند 3-0 وتم اعتماد نتيجتها مع استراليا في الدور الاول.

وفي الدور ربع النهائي فازت ايران على تايوان 3-0 .

وستلاقي ايران غدا في النهائي الفائز من المباراة الاخرى لنصف النهائي بين استراليا واليابان التي تجري مساء اليوم الجمعة.

يذكر ان ايران فازت ببطولة اسيا مرتين عامي 2011 و 2013 وحازت مركز الوصافة مرتين ايضا فيما حلت في المركز الثالث مرة واحدة.

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