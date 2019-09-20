قائد عسكري: ايران هي الاكثر نجاحا في مكافحة قراصنة البحر

وقال الادميرال درخوران في تصريح له اليوم الجمعة، اننا نساعد الكثير من الدول في توفير الامن لسفنها التجارية وقد تمكنا من استعادة سفننا التجارية المسروقة من دون تقديم اي تنازل.

واشار الى الحماية التي قدمتها القوة البحرية للسفن التجارية خلال فترة الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق خلال الفترة 1980-1988) واضاف، انه تم من قبل القوات الخاصة للقوة البحرية للجيش الايراني مرافقة 10 آلاف سفينة تجارية على مدى اعوام الدفاع المقدس الثماني.

وقال الادميرال درخوران، ان الفي سفينة تعرضت لهجمات جوية وصاروخية خلال فترة الحرب اصيب منها نحو 360 سفينة بصواريخ وتم تفريغ حمولة 22 سفينة منها من قبل القوات الخاصة للقوة البحرية.

وتابع قائلا، انه حينما بدات ظاهرة القرصنة البحرية المقيتة تصوروا باننا لا يمكننا توفير الامن لسفننا على مسافة الفي كم ولكن الان وبعد مضي 8 اعوام نُعد الدولة الاكثر نجاحا في مكافحة القرصنة البحرية اذ ان اي سفينة سُرقت منا تمكنا من استعادتها بعمليات عسكرية ومن دون تقديم اي تنازل.

واكد باننا اليوم نقدم المساعدة للكثير من الدول في مسالة توفير الامن لسفنهم وان قواتنا الخاصة هي الان في ذورة جهوزيتها وفي افضل الاوضاع فيما يتعلق بالمعدات والاستعداد وتدريب الكوادر البشرية.

انتهى ** 2342