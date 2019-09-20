٢٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٧:٥٩ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83483119
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الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة لاجئي لبنان

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة لاجئي لبنان

غزة/٢٠ أيلول /سبتمبر/ارنا- يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة 75 من مسيرات العودة بعنوان "مخيمات لبنان" بعد عصر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .

ودعت الهيئة في بيان صحفي جماهير الشعب الفلسطيني  إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير اليوم في (جمعة مخيمات لبنان) بمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة  من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.
ودعت الهيئة قادة الدولة العربية والإسلامية "لانهاء الحصار الظالم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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