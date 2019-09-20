الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة لاجئي لبنان

ودعت الهيئة في بيان صحفي جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير اليوم في (جمعة مخيمات لبنان) بمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.

ودعت الهيئة قادة الدولة العربية والإسلامية "لانهاء الحصار الظالم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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