عشرات المصابين في جمعة التضامن مع لاجئي لبنان على حدود غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 74 فلسطيني أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم صحفي ومسعف على طول الحدود الشرقية.

ورفع المشاركون اعلام فلسطين مؤكدين استمرار مسيراتهم.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان الجماهير الفلسطينية خرجت في الجمعة 75 من مسيرات العودة جمعة "مخيمات لبنان" لتؤكد على تضامنها الكامل مع لاجئي الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان في عدم التضييق عليهم وإقرار حقوقهم المشروعة ورفض مشروع توطينهم واسقاط مخططات التفريط بحقهم في العودة لديارهم.

وأكد ان اللاجئين في مخيمات لبنان هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ويعيشون مرحلة مؤقتة ويجب توفير حياة كريمة وعزيزة لهم ليظلوا متشبثين بحق العودة ويتمكنوا من مواجهة مشاريع تهجيرهم وتوطينهم.

واعتبر إن مجزرة صبرا وشاتيلا بحق أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء جريمة حرب لن يغفرها* التاريخ استهدفت الوجود الفلسطيني لتصفية قضية اللاجئين.

وأضاف :"رسالة شعبنا اليوم بعد مرور 63 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا أنه لا يزال متمسك بحقوقه وثوابته وأن المجازر على مدار تاريخ نضاله وثورته لم تكسر إرادته أو تسقط حقه في المطالبة بالعودة إلى كل فلسطين".

من جهتها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة القادمة رقم 76 تحت عنوان جمعة( انتفاضة الاقصى والاسرى ) على شرف ذكرى انتفاضة الاقصى المباركة التي اندلعت في 28/9/2000 يوم دنس المجرم شارون باحات المسجد الاقصى المبار و تزامناً مع الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الاسرى وتأكيدا منا أن معركتهم هي معركة الشعب الفلسطيني وسنستمر في دعمهم ونصرتهم حتى عودتهم إلى أحضان امهاتهم وزوجاتهم واطفالهم .

وجدد الهيئة في مؤتمر صحفي في ختام الجمعة الخامسة والسبعين التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل. وما التزام جماهيرنا للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي الا رسالة لكل الاصوات الهزيلة والنشاز والتي تتساوق مع الاحتلال في محاولة شيطنتها لمسيرات العودة. ولكفاح الشعب الفلسطيني

ونعت الهيئة شهداء مسيرات العودة والشهيدة البطلة / نايفة كعابنة التي استشهدت شمال القدس بعد إطلاق الاحتلال عليها النار بدمٍ بارد في جريمة يندى لها الجبين.

وأكدت ان المحاولات الخبيثة المستمرة لاستنزاف الشعب الفلسطيني في المخيمات عبر حرمانهم من الحياة الكريمة، يشكّل خرقاً فاضحاً لمواثيق العروبة و حقوق الانسان ولا تختلف في جوهرها وشكلها عن سياسات الاحتلال الصهيوني المتمثلة بالأبعاد والتهجير وهدم البيوت.،

واعربت الهيئة عن دعمها و مساندتها للأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتصدون ببسالة للممارسات والانتهاكات الإجرامية الصهيونية، وتدعو الأشقاء في مصر إلى التدخل العاجل من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق بتركيب الهواتف العمومية، وإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين ظروف حياة الأسرى. فلن يسمح شعبنا على الإطلاق بالاستفراد بالحركة الأسيرة، فهذه المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني كله.

وأعلنت الهيئة ترحيبها بالمبادرة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، التي أعلنتها عدد من القوى أمس في قطاع غزة، وتدعو إلى توفير حاضنة شعبية لها وبمتابعة مستمرة من الأشقاء في مصر والجامعة العربية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود و إلى الأبد، وبما يُشكّل خطوة هامة من أجل رص الصفوف وتمتين وحدتنا الميدانية الكفاحية في مواجهة المؤامرات والمخططات والمشاريع التي تستهدف قضيتنا.

واعتبرت إن نتائج الانتخابات الصهيونية تؤكد الحقيقة الدامغة بأن هذا الكيان الصهيوني بأحزابه ومؤسساته عنصري، وأن حزبي الليكود وأزرق أبيض هما وجهان لعملة واحدة ولتركيبة صهيونية إجرامية قائمة على العدوان والقتل والمجازر وتصفية الحقوق الفلسطينية.

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