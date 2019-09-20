تخت روانجي: اميركا لجأت الى اسلوب الحد الاقصى من الخداع ضد ايران

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين وجههما تخت روانجي الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي ، في الرد على رسالة اميركا التي وجهها في 29 اب /اغسطس، معتبرا اتهاماتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها لا اساس لها.

واضاف، انه مثلما اعلنا مرارا فان ايا من الصواريخ الباليستية الايرانية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية وان "البند 3" من الملحق "ب" للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لا يفرض اي قيود على انشطة ايران في مجال الصواريخ الباليستية الطبيعية.

وتابع قائلا، انه بناء على ذلك فان انشطة ايران في هذا المجال لا تتعارض مع نص القرار 2231 .

يذكر انه اثر مبادرة ايران لاختبار صاروخ للاقمار الصناعية لاهداف مدنية وعلمية تماما ، زعمت اميركا في رسالة رفعتها الى منظمة الامم المتحدة بان ايران خرقت الملحق "ب" من قرار مجلس الامن الدولي.

وتاتي مزاعم اميركا هذه في الوقت الذي انتهكت هي نفسها القرار المذكور بخروجها من جانب واحد من برنامج العمل المشترك الشامل المعروف بالاتفاق النووي قبل نحو عام ونصف العام وفرضت اجراءات حظر شديدة ضد الشعب الايراني.

يتبع ** 2342