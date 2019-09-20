ظريف يصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة

وكان اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة قد بدا اعماله يوم الثلاثاء برئاسة "بندة تيجاني" وسيعقد اجتماع القمة يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري بمشاركة رؤساء الجمهورية وكبار مسؤولي الدول المشاركة.

وسيرافق ظريف الرئيس روحاني خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة واللقاءات الثنائية التي سيجريها مع نظرائه وكبار مسؤولي الدول الاخرى.

كما سيلتقي وزير الخارجية العديد من نظرائه من الدول الاخرى وسيشارك في مختلف الندوات بحضور الخبراء السياسيين ، كما سيجري لقاءات خاصة مع عدد من وسائل الاعلام الاميركية.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على هامش اجتماع الجمعية العامة.

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