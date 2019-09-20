ظريف: انهاء الحرب الاقتصادية ضرورة لحضور اميركا في لجنة الاتفاق النووي

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف لمراسل وكالة "ارنا" في الرد على سؤال وهو هل اقترح اعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حضور اميركا بصفة ضيف في الاجتماع المقرر ان يعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وقال وزير الخارجية، انه لم يتم طرح هكذا مسالة لغاية الان الا ان انهاء الحرب الاقتصادية ضد ايران ضرورة لحضور الولايات المتحدة في لجنة الاتفاق النووي سواء بصفة ضيف او بصورة عضو.

واكد ظريف بان ظروف العودة للتفاوض معلومة واضاف، ان طاولة المفاوضات متعلقة باعضاء الاتفاق النووي او الذين ينفذون التزاماتهم في اطاره.

وقال، انه ليس بامكان الاميركيين مواصلة الارهاب الاقتصادي او حسب كلام السيد ترامب "الحرب الاقتصادية ضد ايران" ويتابعوا سياسة فرض الضغوط القصوى وان يريدوا في الوقت ذاته الجلوس خلف طاولة المفاوضات.

وصرح وزير الخارجية الايراني، ان الضرورة لانضمام اميركا الى مجموعة "4+1" او "5+1" او بصفة ضيف ، هو انهاء الحرب الاقتصادية ضد ايران.

وحول مدى احتمال تحول اجتماع لجنة الاتفاق النووي الى "5+1" قال، ليس في عالم الدبلوماسية امر غير ممكن ولكن التمهيدات لمثل هذا الامر لا تبدو قائمة في الظروف الراهنة.

وقال في الوقت ذاته، انني لا احتمل صفر بالمائة في الدبلوماسية ابدا ولكن احتمال هذا الامر يبدو ضئيلا جدا.

وحول ما يتوقعه من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والذي من المقرر ان يعقد الاربعاء قال، ان ما نتوقعه من اللجنة المشتركة هو كما كان دائما وهو تنفيذ الاتفاق النووي، اذ انهم قدموا تعهدات وعليهم تنفيذها.

انتهى ** 2342