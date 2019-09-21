العراق سيدخل المعركة ضد واشنطن في حال وقعت الحرب بين امريكا وايران

وقال عليوي في حديثه لوكالة "بغداد اليوم" المحلية، ان "الولايات المتحدة الامريكية في حال شنت حربا على ايران، فسيكون العراق مشاركا بهذه الحرب، دون موافقة امريكا او ايران".

واضاف ان "العراق سيدخل بهذه المعركة سواء قبلت الحكومة العراقية بذلك او لن تقبل، فسوف تكون هناك معركة داخل العراق مع القوات الامريكية، فالشعب العراقي لديه علاقات تاريخية وعقائدية مع الشعب الايراني، والمقرات والقواعد الامريكية في العراق لن تكون بمأمن من العراقيين في حال وقت الحرب بين واشنطن وطهران".

واشار، ان "هذا لا يعني ان الحكومة العراقية، هي من ستقاتل، لكن الشعب سيقوم بذلك، وحتى الحكومة العراقية لا تستطيع منع الشعب من ذلك".

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