٢١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83483291
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نائب عراقي:

العراق سيدخل المعركة ضد واشنطن في حال وقعت الحرب بين امريكا وايران

العراق سيدخل المعركة ضد واشنطن في حال وقعت الحرب بين امريكا وايران

بغداد/21ايلول/سبتمبر/ارنا-أكد القيادي في منظمة بدر، النائب كريم عليوي، ان العراق سيشارك في الحرب الايرانية – الأمريكية بوقوفه ضد واشنطن، في حال وقعت هذه الحرب، دون موافقة امريكا او ايران وسواء قبلت الحكومة العراقية بذلك او لن تقبل.

وقال عليوي في حديثه لوكالة "بغداد اليوم" المحلية، ان "الولايات المتحدة الامريكية في حال شنت حربا على ايران، فسيكون العراق مشاركا بهذه الحرب، دون موافقة امريكا او ايران".

واضاف ان "العراق سيدخل بهذه المعركة سواء قبلت الحكومة العراقية بذلك او لن تقبل، فسوف تكون هناك معركة داخل العراق مع القوات الامريكية، فالشعب العراقي لديه علاقات تاريخية وعقائدية مع الشعب الايراني، والمقرات والقواعد الامريكية في العراق لن تكون بمأمن من العراقيين في حال وقت الحرب بين واشنطن وطهران".

واشار، ان "هذا لا يعني ان الحكومة العراقية، هي من ستقاتل، لكن الشعب سيقوم بذلك، وحتى الحكومة العراقية لا تستطيع منع الشعب من ذلك".

انتهى ع ص

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