البنك المركزي الايراني: اميركا استنفدت كل ادوات ضغطها ولم تحقق شيئا

وقال همتي في تصريح ادلى به مساء الجمعة تعليقا على اعادة فرض الحظر من قبل اميركا على البنك المركزي الايراني، ان اعادة فرض الحظر على البنك المركزي من قبل الحكومة الاميركية تشير الى مدى خلو ايديهم من ادوات الضغط على ايران.

واضاف، لو كان بامكان مثل هذه الاجراءات ان تكون مؤثرة في تحقيق المطالب الظالمة للحكومة الاميركية لكانت اوضاع البلاد الاقتصادية مختلفة كثيرا عما هي عليه الان.

واكد محافظ البنك المركزي، ان احباطات الحكومة الاميركية المتكررة خلال العام الاخير تشير الى ان اجراءات الحظر اصبحت عديمة التاثير اكثر مما مضى وان الاقتصاد الايراني اثبت للجميع قدرته على الصمود امام الحظر.

واضاف، ان النجاحات الاخيرة للبنك المركزي واستقرار السوق يدللان على ان التجارة والمعاملات المالية للبلاد تجري عبر سبل غير قابلة للحظر من قبل اميركا.

وصرح همتي قائلا، لحسن الحظ اننا عبرنا من مرحلة الالتفاف على الحظر الى مرحلة التجارة الخارجية غير القابلة للحظر، ولقد حان الوقت لتاخذ الحكومة الاميركية العبرة من الحقائق.

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