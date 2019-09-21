السفير الإيراني يؤكد على توسيع العلاقات بين طهران ومينسك

والتقى السفير "مصطفى أويسي" مع سكرتير "دولة الاتحاد" (بين بيلاروسيا وروسيا) "غريغوري رابوتا"، وعبر عن ارتياحه للمزيد من تطوير التعاون متعدد الأطراف في إطار عملية التناغم الإقليمي الأوراسي، بمافيه الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ومشاريع الممرات الإقليمية.

وأشار "غريغوري رابوتا"، سكرتير حكومة الاتحاد (بين بيلاروسيا وروسيا)، إلى توسيع عملية التعاون الإقليمي في أوراسيا ، وقال ان تشكيل حكومة الاتحاد، من الأمثلة الناجحة للتعاون الاستراتيجي بين روسيا وبيلاروسيا في أجواء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة وعملية توسيع التعاون متعدد الأطراف.

وتعتبر "حالة الاتحاد" واحدة من الهياكل الإقليمية بين روسيا وبيلاروسيا، والذي تعتبر وفقا لمعاهدة بين البلدين في 8 ديسمبر 1999 ، في سياق تعميق التقارب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

يصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس حكومة الاتحاد.

الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (EAEU) هو منتدى اقتصادي بين مجموعة من الدول الآسيوية والأوروبية والذي بدأ أنشطته الرسمية منذ بداية العام 2015 بناء على اقتراح رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.

وحول أهداف هذا الاتحاد الاقتصادي، يمكن الاشارة الى تسهيل التجارة وإنشاء سوق مشتركة في نطاق رابطة الدول المستقلة الاعضاء والشطب التدريجي للقوانين الجمركية داخل الاتحاد وإنشاء تعريفة أجنبية مشتركة بين الدول الأعضاء وتنسيق الإجراءات الجمركية.

يقدر إجمالي الناتج المحلي للاتحاد بنحو 2.7 تريليون دولار ويبلغ ناتجها الصناعي 1.3 تريليون دولار وتقدر قيمته بأكثر من 877 مليار دولار مع دول خارج الاتحاد.

تتمثل إحدى أهم مزايا انضمام إيران إلى أوراسيا، في أنه جسر يربط بين أكثر من 180 مليون شخص وهو سوق محتمل لزيادة الصادرات.

كما تمتلك روسيا وحدها، وهي أكبر دول الاتحاد الأوروبي الآسيوي، سوقاً يصل إلى 140 مليون شخص أمام رجال الأعمال الإيرانيين.

كل هذه المزايا دفعت إيران منذ عام 2017 إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الآسيوي ووقعت اتفاقية مؤقتة مع هذه الكتلة لبدء التعاون.

بعد ذلك، وافق مجلس الشورى الإسلامي أيضا على انضمام إيران إلى الاتحاد في فبراير 2018 ومهد الطريق من الناحية العملية للوصول الى هذا الاتحاد.

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