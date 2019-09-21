إيران ستصبح واحدة من مراكز إنتاج قضبان السكك الحديدية في المنطقة

وصرح محمد إسلامي للصحفيين في مطار شهيد بهشتي الدولي في مدينة اصفهان اليوم السبت: إن التحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع السكك الحديدية بالبلاد، أمر ضروري، وتحققت اليوم واحدة من أعظم إنجازاتنا في عام ازدهار الإنتاج، وهي تسليم الشحنة الأولى لقضبان السكك الحديدية المنتجة داخليا عن طريق «مجمع اصفهان لصهر الحدید».

واشار وزير الطرق الى تسليم الشحنة الأولى من منتجات السكك الحديدية إلى عدد من المشاريع، مؤكدا، على الاعتقاد الراسخ بأنه يمكن استخدام الإنتاج المحلي في خطط التنمية.

تم إطلاق المواصفات الفنية لوحدة إنتاج السكك الحديدية الوطنية (UIC6۰) باعتبارها أكبر وحدة لإنتاج سكك الحديد في الشرق الأوسط بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري في عام 2016.

لتنفيذ المشروع الوطني لإنتاج السكك الحديدية في «مجمع اصفهان لصهر الحدید»، تم استثمار 28.2 مليون يورو كائتمان بالعملات الأجنبية و 573 مليار ريال كائتمان ريالي.

وتم تشغيل وحدة الإنتاج هذه بسعة اسمية قدرها 400 ألف طن من السكك الحديدية وفقا للمعايير الأوروبية.

انتهى

