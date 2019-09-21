نمو صادرات أصفهان بنسبة 180٪ انجاز رائع

في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تصدير مليونين و 452 الف طن من البضائع من محافظة أصفهان (وسط)، والتي زادت بنسبة 37 بالمائة من حيث الوزن و175 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وصرح رضا رحماني للصحفيين في مطار شهيد بهشتي الدولي في أصفهان اليوم السبت: ان الصادرات من المحافظة ستتسارع مع افتتاح محطة الشحن الجوي في مطار أصفهان الدولي.

وأشار إلى افتتاح محطة الشحن بمطار أصفهان الدولي اليوم، وقال: هذه المنشآت توفر قدرة جيدة لتطوير الصادرات في البلاد.

ووصف وزير الصناعة، محافظة أصفهان بأنها أحدى أهم الأعمدة الصناعية في البلاد وأكد: يمكن أن تلعب هذه المنطقة دورا جيدا في الصناعة والتعدين والتجارة بالبلاد .

تم بناء محطة الشحن الجوية على أرض مساحتها أكثر من الفي متر مربع بائتمان يزيد عن مليارين و200 مليون تومان من قبل اتحاد منتجي ومصدري الفاكهة في محافظة أصفهان في مطار شهيد بهشتي الدولي.

انتهى