٢١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83483917
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عرض 2 مليون برميل من الخام الثقيل الايراني في بورصة الطاقة

عرض 2 مليون برميل من الخام الثقيل الايراني في بورصة الطاقة

طهران/ 21 أيلول/ سبتمبر / ارنا - اعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية انها ستعرض شحنة جديدة من النفط الخام الثقيل بمقدار 2 مليون برميل في بورصة الطاقة الايرانية في 24 ايلول / سبتمبر الجاري.

وقال بيان لشركة النفط الوطنية الايرانية ان هذه الشحنة هي التاسعة من النفط الخام الثقيل سيتم عرضها في القاعة الدولية في بورصة الطاقة و بسعر اساسي 54 دولارا و33 سنتا للبرميل الواحد.
وبحسب قانون موازنة السنة المالية الجارية فان وزارة النفط مكلفة بطرح شهريا كحد ادنى 2 مليون برميل من الخام الخفيف والخام الثقيل ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة، وذلك بهدف تنويع مصادر البيع.
و يمكن للمشترين تسلم الشحنة في غضون 3 أشهر بعد اتمام الصفقة، وان تسليم الشحنة في مناطق أخرى بحاجة لموافقة شركة النفط الوطنية الايرانية.
ويأتي عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الايرانية في اطار تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم القائمة على تنويع وسائل بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.

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