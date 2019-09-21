٢١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٠٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83483981
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مشارکة 15 فیلما ایرانيا قصیرا في مهرجان ايطاليا الدولي

مشارکة 15 فیلما ایرانيا قصیرا في مهرجان ايطاليا الدولي

طهران / 21 ايلول / سبتمبر / ارنا – سيتنافس 15 فيلما ايرانيا قصيرا في قسم Iran Fest ضمن مهرجان ايطاليا الدولي للافلام Sedicicorto .

ويقام مهرجان ايطاليا الدولي للافلام Sedicicorto  بدورته السادسة عشرة في مدينة فورلي ويشارك فيه مخرجون وافلام من جميع انحاء العالم وتتنافس الافلام في عدة اقسام منها الافلام القصيرة والروائية والرسوم المتحركة والوثائقية وقسم Iran Fest و..

والافلام الايرانية المشاركة في المهرجان هي "الطليق" و"التاخير" و"فيلمرغ" و"المنصة" و"الرسم" و"الاخر" و"تانكورا" و"الظلام" و"البيت" و "صوت العصافير"  و"السلك السادس".

ويقام مهرجان ايطاليا الدولي للافلام Sedicicorto  في الفترة من 4 الى 13 تشرين الاول/اكتوبر القادم.

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