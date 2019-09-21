مشارکة 15 فیلما ایرانيا قصیرا في مهرجان ايطاليا الدولي

ويقام مهرجان ايطاليا الدولي للافلام Sedicicorto بدورته السادسة عشرة في مدينة فورلي ويشارك فيه مخرجون وافلام من جميع انحاء العالم وتتنافس الافلام في عدة اقسام منها الافلام القصيرة والروائية والرسوم المتحركة والوثائقية وقسم Iran Fest و..

والافلام الايرانية المشاركة في المهرجان هي "الطليق" و"التاخير" و"فيلمرغ" و"المنصة" و"الرسم" و"الاخر" و"تانكورا" و"الظلام" و"البيت" و "صوت العصافير" و"السلك السادس".

ويقام مهرجان ايطاليا الدولي للافلام Sedicicorto في الفترة من 4 الى 13 تشرين الاول/اكتوبر القادم.

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