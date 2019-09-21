بالصوت/ملحن ايراني يفوز بجائزة إيمي الدولي عن مسلسل "صراع العروش"

واقيم المهرجان في مدينة لوس انجلس الامريكية يومي 13و14 ايلول/سبتمبر الحالي وتم تسليم الجوائز في قسم المسلسلات التلفزيونية حيث فاز الملحن الايراني رامين جوادي ( المقيم في المانيا) عن مسلسل "صراع العروش" الفائز بعشر جوائز .

وجائزة إيمي (بالإنجليزية: Emmy Award) هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشأت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

وتنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

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