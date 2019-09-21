العميد حاجي زادة: لو ارتكب العدو اي حماقة فسيتلقى ردا قاصما

وقال العميد حاجي زادة في تصريح للصحفيين ادلى به اليوم السبت على هامش افتتاح معرض "اصطياد الطائرات المسيرة (صائد النسور)"، انه تم اليوم افتتاح اكبر مجموعة للطائرات المسيرة في العالم في متحف "الدفاع المقدس والثورة الاسلامية".

واعتبر هذا المتحف عبرة لمن يهددون الشعب الايراني واضاف، اليوم وبعد 40 عاما من انتصار الثورة الاسلامية نشهد تقدما كبيرا في مختلف المجالات خاصة الطائرات من دون طيار ونعد ضمن الدول الخمس المتفوقة الاولى في مجال الطائرات المسيرة في العالم.

واضاف، انه فضلا عن ذلك فقد حققنا في مجال الرادارات تقدما ممتازا والمثال على ذلك هو اسقاط الطائرة (المسيرة الاميركية) "ام كيو 4 سي".

انتهى