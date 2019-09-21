مشاركة الشركات المعرفية الايرانية في معرض جايتكس 2019 بدبي

وافاد مراسل ارنا ان الشركات المعرفية الايرانية ستشارك في معرض جايتكس الدولي للحواسيب والالكترونيات في دبي وستغتنم هذه الفرصة لتسويق منتجاتها الرقمية.

وسينطلق معرض جايتكس 2019 في 6 اكتوبر -تشرين الاول القادم حتي ال 10 منه بمشاركة شركات من مختلف دول العالم حيث ستعرض احدث التقنيات الرقمية واجهزة الاتصالات والحواسيب .

وسيضم الجناح الايراني شركات معرفية واخري مدعومة من غرف التجارة والصناعات والمناجم والزراعة وان التعاون مع دول المنطقة يعد اولوية لتعزيز التعاون مع الشركات المشاركة ودول العالم.

وجايتكس هو معرض تجاري سنوي للحواسيب والإلكترونيات يقام كل عام في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، ويزوره أكثر من 120,000 شخص من مختلف دول العالم.

وبدأ المعرض في عام 1996، ومن ثم أصبح من أهم المعارض التقنية التي تقام في العالم وبالخصوص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقطب المعرض الكثير من الزوار وبالذات من مختصي تقنية المعلومات من أكثر من 144 دولة حول العالم.

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