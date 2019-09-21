الحية: لا نراهن على نتنياهو ولا على بني غانتس

وأضاف الحية في تصريح خاص لمراسل ارنا، أن نتائج الانتخابات الصهيونية تدل على دلالتين أولا "أن الكيان منقسم على ذاته ومتصارع في نفسه"، وثانيا أن "الكيان الصهيوني الطارئ على أرضنا يزداد يوما بعد يوم رفضه لحقوقنا الثابتة وهذه رسالة لشعبنا أن يتوحد وتتجذر اقدامه في مقاومة ومواجهة الاحتلال بكل أشكال المواجهة".

وتابع "نحن لا نراهن على أي من هؤلاء وكلهم قتلة ويتنافسون على قتلنا ولا مراهنة على أحد يمكن أن يعطينا حقا من حقوقنا انما نراهن على قوة شعب في النضال والمقاومة لهذا الاحتلال".

وأكد الحية على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يضحي باي حق من حقوقه خاصة حق العودة وتقرير المصير.

وأشار الحية إلى ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذي يتساوق مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يحاول تصفية قضية اللاجئين وتنفيذ صفقة القرن.

وطالب الحية لبنان باحترام وإنصاف اللاجئ الفلسطيني ودعم صموده وإلغاء القانون الجائر الصادر عن وزارة العمل اللبنانية.

وفي ملف الاسرى، شدد الحية أن مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا.

وقال الحية " إن الاحتلال لا يفهم قواعد العمل ولا يفهم التاريخ، وأن المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا".

وحذر الحية الاحتلال من المساس بالأسرى أو التراجع عما تم الاتفاق عليه معهم بإزالة أجهزة التشويش، مؤكدا أنهم نار تحرق كل من يقترب منها.

وأكد على أن حركة حماس لم تنس الأسرى وتعمل ليلا نهارا من أجل تحريرهم.

انتهى**387**1110