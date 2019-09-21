تعاون علمي بين واحة العلم والتقنية في محافظة البرز مع العراق

قال رئيس واحة العلم والتقنية في البرز " عطاء الله رباني" ان مسؤولي جامعة البصرة العراقية الذين يزورون ايران بدعوة من وزارة العلوم والبحوث و التكنولوجيا وبعد عدة زيارات للجامعات والمراكز العلمية في البلاد قاموا بزيارة واحة العلم والتقنية في البرز واطلعوا على امكانياتها معلنين عن رغبتهم للتعاون العلمي معها .

واضاف رباني، يوجد في الواحة اكثر من 15 شركة تقوم بانتاج معدات دوائية وادوية وبما ان 70% من الادوية في البلاد يتم انتاجها في المحافظة فهي تلعب دورا مهما في التبادلات التجارية مع الخارج .

يذكر أنه يوجد في واحة العلم والتقنية في محافظة البرز ( غرب طهران ) اكثر من 160 شركة قائمة على المعرفة في مجالات الصناعات الدوائية والزراعية والتقنيات .

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