إيران تمتلك الإمكانيات اللازمة لتصبح مركزا عالميا لإنتاج المواد الخام الدوائية

وخلال مؤتمر صحفي اليوم السبت لمعرض شركة (إيران فارما) للأدوية والصناعات ذات الصلة، أضاف شانه ساز، ان إيران واحدة من الدول القليلة الرائدة في العالم في مجال تقنية النانو والعلاج الخلوي.

وتابع: يتم إنتاج الجزيئات التي يجب استخدامها في عملية العلاج من قبل الشركات القائمة على المعرفة ويتم استيرادها إلى سلة الأدوية في البلاد.

ونوه بالمكانة المرموقة لإيران في مجال صناعة الأدوية في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي.

وفيما أشار الى أن إيران تتمتع اليوم بأحدث المختبرات على صعيد المنطقة في مجال فحص المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، أضاف ان ثمة دراسات سريرية لانتاج عدد من الأدوية الجديدة لا سيما الأدوية القائمة على التقانة الحيوية قيد التنفيذ.

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