مسؤول : لا مؤشر على الهجوم السيبراني في درع "دجفا" الالكتروني

جاء ذلك في معرض تعليق هذا المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول الانباء التي تناولتها وسائل اعلام جنبية صباح اليوم والتي ارفقتها بعدد من الصور الفوتوغرافية زاعمة فيها تعرض منشآت ايران النفطية الى هجوم سيبراني.

ولقى هذا الخبر نفياً على لسان رئيس الجمهورية؛ ليتبعه رئيس منظمة المعلومات الوطنية في تغريدة، مؤكدا انه لم يطرأ اي حدث غير معهود دال على وقوع هجوم سيبراني في درع دجفا (الامني لشبكة المعلومات الوطنية) خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

وتابع : ان عبارة "لن تندلع اي حرب" تشمل المجال السيبراني ايضا؛ رغم اننا نقف على اهبة الاستعداد في مجال المواجهة"؛ ولفت الى ان ردع "دجفا" مؤشر على نمو شبكة المعلومات الوطنية.

انتهى ** ح ع