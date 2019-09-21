ظريف : وزير خارجية ترامب السابق ايضا يؤيد حديثنا

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الايراني اليوم السبت والذي ارفقها بصورة فورتوغرافية تظهر تيلرسون خلال تصريحاته الاخيرة؛ مبينا : حاليا، نرى بان وزير خارجية ترامب السابق ايضا يؤيد ما صرحنا به قبل فترة، بان فريق "ب" يرى في دونالد ترامب هدفا سهلا يمكن الكذب عليه وجرّه نحو الحرب.

وكان وزير الخارجية الامريكي السابق (ركس تيلرسون) قد اكد في كلمة له خلال مؤتمر بجامعة هارفارد، ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خدع دونالد ترامب من خلال تقديم معلوات خاطئة اليه.

انتهى ** ح ع