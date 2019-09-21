ايران تفوز بمركز الوصافة في بطولة العالم لـ "ركلة الكرة الطائرة" بتايلاند

وخلال المباراة النهائية للبطولة العالمية التي اقيمت في مناخ ممطر بمدينة بنكوك، واجه المنتخب الايراني غريمه الفرنسي لكن خسر امامه بنتيحة 2 مقابل لاشيء (18-12 و18-10)، ليحرز لقب الوصافة في هذه المنافسات.

وتمكن المنتخب الايراني لركلة الكرة الطائرة، من الفوز على منافسه الفيتنامي خلال مرحلة النصف نهائية لهذه البطولة، بنتيجة 2-0، ويتأهل الى المرحلة النهائية امام بطل اوروبا (المنتخب الفرنسي).

انتهى ** ح ع