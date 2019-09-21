المصارع الايراني "امامي" يحصد برونزية العالم للمصارعة الحرة في كازاخستان

و واجه امامي خلال مرحلة التصنيف لهذه البطولة منافسه البريطاني "نيكولاي" الذي تغلب عليه وحاز على الميدالية البرونزية.
وبذلك فقد حقق المصارع يونس امامي اول فوز للمنتخب الايراني المشارك في بطولة العالم للمصارعة الحرة بمدينة "نورسلطان" الكازاخية.
طهران / 21 ايلول / سبتمبر / ارنا – حصد المصارع الايراني للوزن 70 كغ "يونس امامي" بالميدالية البرونزية خلال بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 19 لغاية 22 من ايلول / سبتمبر الحالي.
و واجه امامي خلال مرحلة التصنيف لهذه البطولة منافسه البريطاني "نيكولاي" الذي تغلب عليه وحاز على الميدالية البرونزية.
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