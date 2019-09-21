المصارع الايراني "امامي" يحصد برونزية العالم للمصارعة الحرة في كازاخستان

طهران/ 21 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، انه على الاعداء ان ياخذوا العبرة ويغيّروا لهجتهم تجاه الشعب الايراني، وقال، نحن صامدون كما كنا خلال الاربعين عاما الماضية وفيما لو ارتكب العدو اي حماقة فسيتلقى ردا قاصما.