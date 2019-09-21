فنزويلا تدين الحظر الأميركي الأخير ضد إيران 

وحسبما أفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية في فنزويلا أمس الجمعة، شددت كاراكاس خلال بيانها ان هذه الاجراءات تمس برخاء الشعب الايراني وتتناقض مع قوانين السلام وتعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ونوعا من الارهاب الاقتصادي وتقوض الجهود متعددة الاطراف الرامية لاطلاق حوار سياسي والتوصل الى احترام متبادل وبلورة فهم صحيح عن الأوضاع بالمنطقة.

وأكدت الحكومة الفنزويلية دعمها للسلام والاستقرار دوما في منطقة الشرق الاوسط، كما شددت في الوقت ذاته على تضامنها مع الجمهورية الاسلامية شعبا وحكومة ومواصلة تعاونها الدؤوب ضد نهج التفرد والتهديد واستخدام القوة والاجراءات الاحادية التي تعد اداة لهيمنة المستعمرين.

يذكر، ان وزارة الخزانة الأمريكية وبأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرجت أمس الجمعة، المصرف المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على لائحة حظرها، بزعم ضلوع المركزين في دعم الإرهاب.

وكان الرئيس الاميركي قد اعلن يوم امس قبل لقائه رئيس وزراء استراليا بان ادارته فرضت حظرا جديدا ضد المصرف المركزي الايراني وادعى بان هذا الحظر هو في اعلى المستويات وكبير جدا.

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