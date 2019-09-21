تصدير 5.3 مليار دولار من السلع غير النفطية عبر جمارك خوزستان جنوبي غرب البلاد

واضاف بلوطي ميرزا في تصريح للمراسلين اليوم السبت، ان حجم الصادرات في خوزستان سجل نموا بنسبة 79 بالمئة من حيث القيمة خلال النصف الاول من العام الحالي وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

واوضح، انه تم تصدير سبعة ملايين و583 ميليون طن من انواع السلع عبر جمارك المحافظة الى خارج البلاد؛ ونظرا الى انخفاض حجم الصادرات لنحو 500 الف طن، فإن ذلك يدل على القيمة المضافة العالية التي تتمتع بها السلع الايرانية المصدرة عبر المحافظة.

وقال المسؤول في محافظة خوزستان : ان قيمة صادرات ايران من السلع غير النفطية عبر دائرة جمارك محافظة خوزستان الى العراق بلغت خلال الاشهر الستة الاولي من العالم الحالي نحو 800 ميلون دولار؛ بما يشير الى زيادة بنسبة 105 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ مضيفا ان قيمة السلع المستوردة من هذه الدوائر بلغت خلال الاشهر الستة الاولي من العام الحالي 392 مليون دولار.

انتهى**2018/ ح ع