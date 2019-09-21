عشية استعراض القوات المسلحة ... لاريجاني يصل الى مدينة بندر عباس

وسيلقي لاريجاني الكلمة الرئيسية لهذه المراسم وذلك بحضور كبار القادة العسكريين في البلاد، بمن فيهم القائد العالم للجيش، ونائب القائد العام للحرس الثوري، وكل من قائد القوة البحرية للجيش والحرس الثوري، وقائد القوة الجوية للجيش، وجمع من القادة في قوى الامن الداخلي ومقر خاتم الانبياء (ص) وقوات الجو – فضائية للحرس الثوري، الى جانب عدد من كبار مسؤولي المحافظة.

وتشارك في الاستعراض الوطني للقوات المسلحة الايرانية ما يزيد عن 200 قطعة بحرية تابعة للجيش والحرس الثوري وبحرية قوى الامن الداخلي وزوارق تابعة لقوات التعبئة الشعبية ايضا.

وتقوم الوحدات التابعة للقوة الجوية للجيش وايضا قوات الجو –فضائية لدى الحرس الثوري، بعرض قدراتها الدفاعية خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية الذي سينطلق غدا الاحد في مدينة بندر عباس، والذي سيقام في ضوء تواجد القوات الاجنبية بمنطقة الخليج الفارسي، حاملا رسالة سلام الى الدول الجارة والحلفاء، كما يشكل تحذيرا للاجانب وكل من يسعى الى زعزعة الوضع في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع