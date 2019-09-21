جهانغيري : تعزيز الصمود الاقتصادي يشكّل اهم اولويات الحكومة

وفي تصريح له اليوم السبت، اكد جهانغيري ان البلاد يمرّ حاليا بحظر لم يسبق له نظير خلال السنوات الماضية؛ مبينا ان الضغوط التي يمارسها الامريكيون على الشعب الايراني بلغت ذروتها.

وتابع، لقد عمد هؤلاء من جديد الى فرض الحظر على البنك المركزي، وليس مستبعدا ان يقرروا غدا وللمرة الثانية الحظر على وزارة النفط وشركة النفط الوطنية ايضا.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية : ان هذا الحظر يتضمن التهديدات، وفي نفس الوقت يشكل فرصا مواتية للبلاد؛ بما يستدعي منا ان نزيد في نسبة الصمود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نظرا للظروف الخطيرة الراهنة، وبما يتيح لنا تجاوزها بسلام.

انتهى ** ح ع