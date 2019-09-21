الجولة الأولى من المحادثات الثقافية بين ايران و روسيا ستجري الاسبوع القادم

و افاد مراسل "ارنا" لدى روسيا، انه ستشارك في هذا البرنامج الثقافي المؤسسات العلمية والبحوثية الى جانب المثقفين والفنانين والعلماء و وفود رفيعة المستوى من إيران وروسيا.

وتحمل الجولة الاولى من الحوار الثقافي الإيراني - الروسي عنوان "تولستوي والثقافة الشرقية - حوار الثقافات"، وتستضيفها مكتبة لينين الحكومية بموسكو (التي تعدّ أكبر مكتبة في روسيا).

ويتضمن المنتدى مواضيع مختلفة بمافيها "تولستوي"، والترابط الثقافي بين الشرق والغرب"، و"الأدب الإيراني والحوار بين الثقافات"، و"الثقافه والصبر والتعايش السلمي في الأثار الأدبية الإيرانية والروسية".

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