وزير الخارجية العماني يزور ظريف بنيويورك

ويشكل هذا اللقاء الاول بين ظريف ونظرائه الاجانب خلال زيارته الحالية لنيويورك.

وكان ظريف قد وصل مساء امس الجمعة الى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الرابع والسبعين.

ومن اهم البرامج المدرجة على جدول اعمال وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة يشار الى مباحثاته الثنائية مع نظرائه الاجانب، ومرافقة رئيس الجمهورية الاسلامية في لقاءاته مع قادة الدول، ويضاف الى ذلك القاءات مع الخبراء السياسيين والاعلاميين الامريكيين.

ومن المقرر ايضا، ان يحضر ظريف اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيعقد برئاسة نظيره الروسي "سرغئي لافروف".

وفضلا عن ذلك، سيعقد صباح الاربعاء القادم اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى وزراء خارجية دول 4+1 وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الاممية المرتقب في نيويورك.

انتهى ** ح ع