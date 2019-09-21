الحكومة تهنئ المنتخب الوطني للكرة الطائرة على تتويجه بالبطولة الآسيوية

وقال ربيعي في تغريدة له اليوم : لقد شاهدت الى جانب ملايين الايرانيين، فوز الكرة الطائرة الايرانية البطولي والجيد وتربعه على المركز الاول في اسيا.

واكد المتحدث باسم الحكومة : انني اذ اهنئ الشعب الايراني واللاعيين والكادر الفني للمنتخب الوطني على هذا الفوز، اتطلع الى مواصلة هكذا انجازات خلال مسابقات الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وحقق المنتخب الايراني للكرة الطائرة فوزا ساحقا خلال مرحلة التصفيات النهائية لبطولة اسيا على نظيره الاسترالي، ليتوج في نهاية المطاف بلقب البطولة معوضا عن خسارته خلال مرحلة التصفيات الاولى لهذه المنافسات.

انتهى ** ح ع