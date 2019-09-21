لا نواجه أي مشكلة في ضمان الأمن خلال زيارة الأربعين

وخلال إجتماع لجنة التنسيق وإسناد مقر مراسم الأربعين للقوات المسلحة اليوم السبت، أضاف اللواء باقري، انه ستشارك في تنظيم مراسم زيارة الأربعين للعام الحالي مختلف الأجهزة الحكومية بما فيها وزارة الداخلية، والقوات المسلحة التي تشتمل على قوى الأمن الداخلي، والحرس الثوري، والجيش، ووزارة الدفاع، وقوات التعبئة وغيرها، بهدف توفير أرضية ملائمة وإمكانيات جيدة لتسهيل زيارة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وفي جانب آخر، أشار الى تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن إقامة مراسم زيارة الأربعين لدى لقائه أصحاب المواكب الحسينية من العراق، حيث قال سماحته: "ان الإهتمام بزيارة الأربعين، يعد أحد سبل وآليات الإرتقاء بالحضارة الإسلامية".

وأشاد اللواء باقري بأبناء الشعب العراقي المضياف؛ قائلا: علينا ألا ننسى ان أبناء الشعب العراقي كانوا يعانون خلال السنوات الأخيرة من الحرب ومكافحة الإرهابيين التكفيريين وهم الآن يعملون على إرساء الأمن في أرجاء بلادهم؛ ولم يمض بعد زمن طويل على إيواء النازحين جراء الحرب في هذه المواكب الحسينية؛ مؤكدا ضرورة توظيف كافة الجهود لمساعدة العراق على إستقبال هذه الحشود المليونية من الزوار وتقديم الخدمات لهم في مختلف الجوانب بما فيها الإيواء، والنقل، والتغذية، والصحة، وتوفير الأمن، وغيرها على أحسن وجه.

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