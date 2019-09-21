لاريجاني: قواتنا المسلحة تدافع عن امن المنطقة وتعد رصيدا لها

ولدى وصوله الى مطار بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، اشار لاريجاني في تصريح للصحفيين الى ان ايران تريد الامن في المنطقة وقال: انه ينبغي لدول المنطقة ان تعرف قدر هذه القوات المسلحة التي تدافع عن امن المنطقة.

وأضاف: ان القوات المسلحة الايرانية حققت نموا جيدا خلال السنوات الاخيرة من حيث النوعية والكمية، ما ادى الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويزور رئيس مجلس الشورى الاسلامي بندرعباس لالقاء كلمة في الاستعراض العسكري الذي يقام اليوم الاحد لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس، وكذلك تفقد اوضاع التنمية في المحافظة.

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