ايران ترد على مزاعم السعودية حول الهجوم على منشآت ارامكو النفطية

وفي تعليق له في الموقع الاعلامي بوزارة الخارجية، رفض موسوي بقوة الاتهامات الفارغة والمكررة التي ساقها بعض المسؤولين السعوديين حول المسؤولية في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، واعتبرها بانها تفتقد لاي مصداقية.

واضاف، للاسف ان الحكومة السعودية وفي ظل اوهام عداء ايران لها والتهرب من الواقع والحقائق القائمة تسعى على الدوام عبر طرح اسم ايران لالقاء مسؤولية هزائم السعودية عليها.

ونصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية الحكومة السعودية، بدلا عن توجيه الاتهامات الفارغة والتي لا اساس لها للاخرين، للعمل سريعا على انهاء الحرب المدمرة في اليمن والتي لم تسفر سوى عن قتل الابرياء ودمار هذا البلد،

انتهى ** 2342