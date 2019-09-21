ايران تتربع على عرش الطائرة الاسيوية للمرة الثالثة في تاريخها

وفي المباراة النهائية التي جرت عصر السبت في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران قدمت ايران عرضا باهرا توجته بالفوز عن جدارة واستحقاق بثلاثة اشواط مقابل لاشيء بنتائج؛ 25-14، 25-17، 25-21 .

وجاءت هذه المباراة ثأرية ايضا اذ كانت ايران قد خسرت امام استراليا في الدور الاول 3-1 وفازت على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الصين 3-0 والهند 3-0 وتم اعتماد نتيجتها مع استراليا في الدور الاول.

وفي الدور ربع النهائي فازت ايران على تايوان 3-0 ومن ثم على كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي 3-1 .

وكانت ايران قد فازت بالبطولة مرتين عامي 2011 و2013 وحازت مركز الوصافة مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.

وحلت اليابان في المركز الثالث في البطولة بفوزها على كوريا الجنوبية 3-1.

يذكر ان المنتخبات الثمانية المتاهلة الى الدور ربع النهائي في البطولة تاهلت الى التصفيات الاولمبية التي ستجري في الصين بعد عدة اشهر ليتاهل الفائز فيها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

والمنتخبات المتاهلة الى التصفيات الاولمبية هي ايران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وباكستان وتايوان.

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