ايران تبدا العمل بالتوقيت الشتوي

ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي يتقلص الفارق بين توقيت ايران الرسمي مع توقیت غرينتش الى 3.5 ساعة بدلا عن 4.5 ساعة حاليا.
يذكر ان ايران تعتمد التوقيت الصيفي عادة بدءا من العام الايراني الجديد (يبدا في 21 اذار /مارس).
انتهى ** 2342
طهران / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا- بدأت ايران بتطبيق التوقيت الشتوي منتصف ليلة السبت -الاحد ليعود بذلك التوقیت الرسمي بواقع ساعة الى الوراء عن التوقيت الصيفي الذي انتهى امس.
ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي يتقلص الفارق بين توقيت ايران الرسمي مع توقیت غرينتش الى 3.5 ساعة بدلا عن 4.5 ساعة حاليا.
يذكر ان ايران تعتمد التوقيت الصيفي عادة بدءا من العام الايراني الجديد (يبدا في 21 اذار /مارس).
انتهى ** 2342
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