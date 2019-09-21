ايران تبدا العمل بالتوقيت الشتوي

طهران/21 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري" ان القوات الإيرانية لا تواجه أي مشكلة في ضمان الأمن خلال زيارة الأربعين وقال: ان القوات المسلحة الإيرانية وضعت موضوع زيارة الأربعين على سلم أولوياتها وتعمل بكل ما لديها من قوة على توظيف كافة إمكانياتها في هذا الصدد.