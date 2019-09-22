بدء الاستعراض العسكري على سواحل الخليج الفارسي

وبدأ لاريجاني القاء كلمة أمام الحشود المشاركة في الاستعراض بحضور القائد العام للجيش ونائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية وقادة القوة البحرية للجيش وحرس الثورة وضباط كبار من قوات الشرطة ومقر الدفاع الجوي للحرس.

وتشارك في الاستعراض الوحدات النموذجية لقوات حرس الثورة الاسلامية والجيش الايراني في المجالات القتالية واللوجستية .

كما تشارك القوات الجوية والبرية والبحرية لاستعراض قدراتها.

وتقوم القوة الجوية للجيش والحرس بعرض جوي يشمل المقاتلات وطائرات الاستطلاع والنقل الجوي ، والتزود بالوقود في الجو.

انتهى** 2344