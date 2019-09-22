٢٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٨:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83484943
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بدء الاستعراض العسكري على سواحل الخليج الفارسي

بدء الاستعراض العسكري على سواحل الخليج الفارسي

بندر عباس/ 22 ايلول / سبتمبر/ ارنا - انطلق الاستعراض العسكري الثالث للقوات المسلحة الايرانية في مدينة بندر عباس على سواحل الخليج الفارسي بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ( ذكرى الحرب المفروضة على ايران في الثاني والعشرين من ايلول عام 1980 ) بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

وبدأ لاريجاني القاء كلمة أمام الحشود المشاركة في الاستعراض بحضور القائد العام للجيش ونائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية وقادة القوة البحرية للجيش وحرس الثورة وضباط كبار من قوات الشرطة ومقر الدفاع الجوي للحرس.

وتشارك في الاستعراض الوحدات النموذجية لقوات حرس الثورة الاسلامية والجيش الايراني في المجالات القتالية واللوجستية .

كما تشارك القوات الجوية والبرية والبحرية لاستعراض قدراتها.

وتقوم القوة الجوية للجيش والحرس بعرض جوي يشمل المقاتلات وطائرات الاستطلاع والنقل الجوي ، والتزود بالوقود في الجو.

انتهى** 2344

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