٢٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83485061
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الرئيس روحاني: سنشارك في اجتماعات الامم المتحدة حاملين مبادرة (سلام هرمز)

الرئيس روحاني: سنشارك في اجتماعات الامم المتحدة حاملين مبادرة (سلام هرمز)

طهران/ 22 ايلول / سبتمبر/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمته امام الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران: اننا نمد يد الصداقة لكل دول الجوار، ومستعدون للتجاوز عن كل اخطائهم الماضية.

وتابع روحاني قائلا : اننا سنشارك هذا العام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعار : تحالف الأمل ، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة ، ومبادرة (السلام في مضيق هرمز).

واضاف رئيس الجمهورية : سنطرح أمام العالم في الأيام القادمة ان ايران وبالتعاون مع الدول المختلفة تستطيع وتعلن أن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحرعمان يتحقق بمساعدة دول المنطقة ، كما نؤكد للعالم ان وجود القوات الاجنبية يشكل خطرا على المنطقة وممراتها المائية ، كما يهدد أمن السفن وامدادات النفط والطاقة.

واكد الرئيس روحاني : ان منهجنا وطريقنا هو تحقيق الوحدة والتنسيق بين دول المنطقة ، أما اولئك الذين يريدون اتهام إيران بكل حادث يقع في المنطقة جريا على اكاذيبهم التي افتضحت ، فانهم اذا كانوا صادقين في مزاعم الحرص على أمن المنطقة فعليهم وقف ارسال كل هذا السلاح والطائرات والقنابل الى المنطقة، وعليهم ان لا يجروا  المنطقة الى سباق التسلح، وعليهم ان يبتعدوا عن المنطقة اذا كانوا جادين فعلا لتحقيق امنها.

وخاطب روحاني القوى الاجنبية بالقول: لقد كنتم على الدوام نقمة وبلاء على المنطقة وكلما ابتعدتم عن منطقتنا وشعوبنا كلما ازدادت فرص تحقيق السلام والاستقرار.

يتبع.. 2344

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