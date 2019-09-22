عرض منظومة "باور 373 " للدفاع الجوي لأول مرة في العرض العسكري

واقيم في طهران والمحافظات الايرانية الثلاثين الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ( ذكرى الحرب المفروضة على ايران في الثاني والعشرين من ايلول عام 1980 ) بحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وبمشاركة قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وقوات الحدود وقوات التعبئة الشعبية

وعرض في المراسم منظومة باور 373 للدفاع الجوي المصنعة محليا الى جانب المنجزات العسكرية للفاع الحوي للجيش.

منظومة باور 373 الصاروخية هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة بعيدة المدى إيرانية الصنع والتي تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية أس - 300 وتَطلق هذه المنظومة الجوية صواريخ صياد الإيرانية الصنع. حيث يبلغ مدى صواريخ (منظومة باور) 300 كيلومتر وتستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة. حيث لها القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية اي انها تدمر عدة اهداف في آنٍ واحد.

انتهى** 2344