عرض طائرة كمان – 12 المسيرة في العرض العسكري

واقيم في طهران والمحافظات الايرانية الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ( ذكرى الحرب المفروضة على ايران في الثاني والعشرين من ايلول عام 1980 ) بحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وبمشاركة قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وقوات الحدود وقوات التعبئة الشعبية

وبامكان طائرة كمان – 12 المسيرة التي تحلق على مسافة الف كيلومتر تنفيذ عمليات قتالية بصواريخ دقيقة التهديف وكذلك قدرتها على ادارة دفة الحرب الالكترونية والرصد.

ويصل مدى صاروخ اخكر الذي تحملة طائرة كمان المسيرة الى مسافة 30 كيلومترا ويجري تسيير هذه الطائرة من موقع ارضي وبامكانها تنفيذ عملياتها بشكل آلي.

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