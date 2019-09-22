الفيلم الايراني "غرفة رقم 13" یفوز بجائزة مهرجان بريطانيا 2019

وأقيمت فعاليات المهرجان البريطاني من 13الى 20 سبتمبر / ايلول الجاري في العاصمة البريطانية لندن حيث نجح الفيلم ان يتألق في تنافسه مع أفلام من جميع أنحاء العالم.

ويتناول هذا الفيلم القصير قصة كاتب يغرق في كلمات رواية سردها بمفرده وحيداً ويحل نفسه محل شخصيات قصته.

وتمكن الفيلم من سيناريو محمد تقي خاطري زاده وتمثيل غزال راه آورد وفرشاد فعال ان يشق طريقه أيضاً إلى أكاديمية نيويورك للسينما (New York Film Academy) التي تقام في الحادي والثلاثين من يناير عام 2020 بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويخوض الفيلم في تجربة دولية أخرى في إنجلترا بحضوره في مهرجان المخرجين الجدد بأول أفلامهم (First-time Filmmaker Sessions) الذي ينعقد من 20 الى 27 أكتوبر/ تشرين الأول القادم في بريطانيا.

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